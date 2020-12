Bridgerton, scopriamo i piani per la stagione 2 e gli easter egg che non avete notato!

Bridgerton ha fatto il suo debutto su Netflix il giorno di Natale, basata sugli otto romanzi scritti da Julia Quinn, creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, la serie è narrata da Julie Andrews e segue una ricca famiglia nel periodo della Reggenza mentre la figlia Daphne cerca di trovare un corteggiatore.

La prima stagione si chiude con un lieto fine per la figlia maggiore della famiglia Bridgerton, Daphne (Phoebe Dynevor), sposa Simon/il duca di Hastings (Regé-Jean Page) e diventano genitori. Lo show non è ancora stato rinnovato da Netflix per una seconda stagione, ma Van Dusen parlando con The Wrap ci ha già anticipato qualcosa.



“Potrebbe essere troppo presto per parlarne a questo punto. Ho un piano e una visione nella mia testa", ha detto Van Dusen. “La prima stagione parlava di Daphne e seguiva la sua relazione, la sua storia d'amore con Simon. E ci sono otto libri, sono otto fratelli. E in caso di successo, mi piacerebbe poter esplorare storie d'amore per ogni fratello Bridgerton. Ovviamente mi piacerebbe poterlo fare."



La prima stagione è basata sul libro "Il duca e io", il primo romanzo della serie di Quinn. Il secondo libro si intitola "Il visconte che mi amava" e raccontala storia del fratello maggiore Anthony, interpretato da Jonathan Bailey.



Oltre a dare ai fan la possibilità di scoprire cosa succederà a tutti i fratelli Bridgerton le potenziali stagioni future si tufferebbero anche nella storia della misteriosa narratrice Lady Whistledown (doppiata da Julie Andrews) dopo la scioccante rivelazione finale della sua vera identità: Penelope Featherington interpretata da Nicola Coughlan che ha parlato recentemente di una seconda stagione di Bridgerton.



“Penelope è uno dei personaggi più affascinanti per me", ha detto Van Dusen. “E sapevamo all'inizio della prima stagione che ci sarebbe stato un intero gruppo di persone che guardavano lo spettacolo avendo letto i libri e conoscevano quindi l'identità di Lady Whistledown. E poi ci sarebbe stato un intero gruppo di persone che non hanno letto i libri e non avrebbero avuto idea di dove stavamo andando."



Van Dusen continua: "Era importante per noi raccontare davvero la storia di Penelope in questa stagione e che ci fossero due tracce, una traccia per ciascuno di quei gruppi di persone. Dovevamo rendere interessante lo spettacolo anche per quelle persone che sapevano di Penelope, al contempo volevamo mantenere il mistero per le persone che non sapevano niente."

Van Dusen ha assicurato che riguardando lo spettacolo conoscendo il dettaglio su Penelope, ci permetterà di individuare alcuni easter egg che confermano la sua identità di Lady Whistledown.



"Dopo aver visto la prima stagione, mi piacerebbe che il pubblico tornasse indietro, sapendo questa rivelazione, e guardasse la stagione diversamente", ha detto Van Dusen. "È stata un'idea di Nicola, ho lavorato a stretto contatto con lei sin dall'inizio delle riprese, e suggeriva sempre, 'Beh, perché Penelope non bazzica qui, leggermente fuori campo?' 'Forse potrebbe attraversare proprio qui e potremmo solo vederla di sfuggita.' Ho pensato che fosse così geniale mettere davvero questi piccoli frammenti di Penelope che, si spera, i fan torneranno a guardarli per una seconda visione".



Leggete la nostra recensione di Bridgerton e fateci sapere cosa ne pensate del nuovo prodotto di Shonda Rhimes.