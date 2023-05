Bridgerton, la scrittrice Julia Quinn commenta le differenze tra serie e romanzi

La serie Netflix Bridgerton ha apportato numerose modifiche rispetto ai romanzi di Julia Quinn, ma la scrittrice non ne è affatto infastidita: secondo il suo parere, infatti, la produttrice Shonda Rhimes sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto considerando la necessità di riadattare una storia in funzione del mezzo espressivo.

La stretta collaborazione tra Quinn e Rhimes è nota, al punto che Queen Charlotte (spin-off prequel della serie principale) è stato prima creato per la televisione, poi adattato in un libro. Quanto alla terza stagione, la serie ha attuato un brusco cambiamento: ha infatti deciso di concentrarsi non su Benedict, bensì su Penelope e Colin.

"Probabilmente sentivano di aver gettato solide basi riguardo il personaggio di Penelope" ha dichiarato Quinn. "Al contrario, non abbiamo mai esplorato gli interessi amorosi di Benedict. Immagino che la gente dirà: 'Avrebbero dovuto presentarla'. In breve, però, noi non l'abbiamo fatto. E quello che cerco di dire alla gente è che, in fondo, una volta che un personaggio ha la sua stagione 'personale', noi non lo vediamo poi così tanto, giusto? Se ami Benedict, dovresti aspettare il più a lungo possibile". In un'altra occasione, lo showrunner ha parlato di Penelope e Benedict in Bridgerton 3.

A suggerirci nuovi dettagli sullo spin-off è la sinossi ufficiale: "Incentrato sull'ascesa al potere della regina Charlotte, questo prequel legato a Bridgerton racconta la storia di come il matrimonio della giovane regina con re George abbia scatenato sia una grande storia d'amore che un cambiamento sociale, generando il mondo del Ton ereditato dai personaggi della serie". La terza stagione dello show principale, invece, non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma la finestra d'uscita coincide con la fine del 2023 o l'inizio del 2024. in che modo Queen Charlotte spiana la strada a Bridgerton 3