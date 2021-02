Bridgerton: la serie Netflix approfondisce un personaggio trascurato nei libri

In una serie tv come Bridgerton, anche un personaggio in principio minore può avere occasione di brillare, e la cosa è anche più degna di nota se si prende ad esempio qualcuno che nei libri a cui si ispira lo show viene solo vagamente menzionato.

La serie tv di Shondaland targata Netflix, Bridgerton, ha diversi meriti oltre all'aver conquistato il pubblico ed essere diventata uno dei titoli più popolari di sempre della piattaforma streaming, e uno di questi è stato dare risalto a un personaggio che nei libri di Julia Quinn a cui si ispira lo show viene nominata solo en passant: Madame Delacroix.

"È menzionata forse una volta in uno dei libri. C'è una Madame Genevieve Delacroix che fa la modista, e questo è quanto. Una frase" afferma Kathryn Drysdale.

Ma tra la lettura di un libro intitolato Georgette Heyer’s Regency World e ovviamente la bravura degli sceneggiatori e della stessa interprete, Drysdale ha fatto un ottimo lavoro nel portare sullo schermo il personaggio, e in particolare il suo finto accento francese.

"All'epoca nel mondo delle modiste, più eri francese, più trovavi il favore dei clienti, e più successo avevi nel campo, perché tutte le migliori apparentemente venivano da lì. E già solo questo particolare mi ha dato un'idea di chi fosse Genevieve, quali fossero le sue ambizioni, le sue motivazioni, e il suo bisogno di avere successo in quel mondo. Mostra quanto fosse una sopravvissuta" afferma l'attrice.

E poi, un dettaglio che forse sarà sfuggito a molti, il contrasto cromatico tra l'abbigliamento della modista e quello delle clienti: "Alla mia prima prova costumi, [la costume designer] Ellen Mirojnick mi disse che volevano che Genevieve non vestisse in modo troppo appariscente quando era a lavoro, in modo da essere l'esatto opposto dell'élite cittadina. Lei realizza questi splendi vestiti colorati, ma non vuole rubare la scena ai suoi clienti".