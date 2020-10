Bridgerton, la serie prodotta dalla showrunner di Grey's Anatomy in arrivo su Netflix

Il prossimo 25 dicembre approderà su Netflix Bridgerton, una nuova serie che segna la prima collaborazione tra la showrunner di Grey's Anatomy Shonda Rhimes e il colosso dello streaming made in Usa.

La storia desunta dall'omonima serie di libri di Julia Quinn, racconta le vicende di Daphne Bridgerton, la figlia maggiore di una ricca famiglia che sta per fare il suo debutto in società alla ricerca di un uomo da sposare. I sogni della giovane ragazza si scontreranno con un terribile scandalo e soprattutto con l'arrivo del Duca di Hastings, lo scapolo ribelle che tutte vorrebbero. Tra i due nascerà un profondo sentimento, anche se a lungo si scontreranno alla ricerca della propria affermazione personale.

Shonda Rhimes con questa serie riprende in qualche modo le atmosfere gotiche che abbiamo avuto modo già di incontrare nei libri di Jane Austen e in tutte le produzioni cinematografiche e televisive che da essi sono derivate. Si tratta di un notevole cambio di rotta per l'autrice di Grey's Anatomy che si troverà a fare i conti con una sorta di teen drama ambientato però nell'800.

Tempo fa era stato annunciato il cast completo di Bridgerton e, avevamo appreso che un ruolo di fondamentale importanza sarebbe stato svolto da Julie Andrews. Per scoprire come andranno le cose, non ci resta che aspettare il prossimo Natale.