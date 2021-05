Bridgerton, Shonda Rhimes: 'Non pensavo che l'addio di Regé-Jean Page fosse accolto così'

Il mese scorso è stato annunciato che Regé-Jean Page non avrebbe preso parte alla seconda stagione di Bridgerton. Questa notizia ha letteralmente sconvolto i fan ma, secondo Shonda Rhimes, era chiaro che non avremmo più rivisto il Duca di Hastings.

"Non credevo che il pubblico dopo soli 8 episodi si potesse affezionare così tanto ad un personaggio. E sì, ero tipo, 'Ho ucciso molti uomini che la gente adora. Sono così sorpreso che tutti stiano [perdendo la testa per un personaggio che abbiamo visto] per soli 8 episodi'. Ma ovviamente, Regé è un attore straordinario e ha fatto una cosa incredibile e le persone hanno apprezzato. Sono rimasta sorpresa soprattutto perchè l'intento di Bridgerton è evidente. Quest'anno tocca ad una coppia, la prossima settimana ad un'altra".

La celebre autrice di Grey's Anatomy ha poi aggiunto: "I libri erano chiari e io ero entusiasta di poter finalmente raccontare una storia completa con un inizio ed una fine. Permettere ad una coppia di restare insieme, senza dover per forza trovare 14 ragioni per cui questi due non possano avere un lieto fine".

Intanto, la produzione della seconda stagione di Bridgerton è ufficialmete partita. Sono stati avvistati sul set i nuovi protagonisti che prenderanno il posto di Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor.