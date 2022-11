Bridgerton, Shonda Rhimes zittisce i critici: 'Gli show inclusivi fanno più soldi'

Ormai l'inclusione di etnie e la diversità su schermo per personaggi storicamente o canonicamente rappresentati come caucasici è una delle grande sfide (ormai, una delle grandi realtà) del nostro tempo, per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Secondo Shonda Rhimes, Bridgerton è la più grande dimostrazione di questa necessità.

Era da un po’ che non tornavamo a parlare dello show di larghissimo successo sviluppato da ShondaLand per Netflix. Una delle ultime riguardava il processo, vinto da questi ultimi, contro il musical non autorizzato di Bridgerton. Ma nel frattempo i lavori continuano per le prossime stagioni e i primissimi spinoff, con il prequel Queen Charlotte che si è mostrato in una prima clip dal TUDUM di Netflix.

Nell’attesa di nuovo materiale, Shonda Rhimes torna sulla questione spinosa – criticata, massacrata – dell’inserimento “consapevole” di attori non caucasici in un contesto storico che non li aveva mai visti protagonisti, anche se bisogna ricordare che l’universo di Bridgerton rimane dichiaratamente una dimensione di fantasia. La Rhimes l’ha sempre definito un “casting consapevole del colore” piuttosto che “daltonico”, come volevano le critiche.

Ma ora si spinge ben oltre, parlando del mondo dello spettacolo tutto, in un’intervista al Times: “Questo show ha reso evidente che il modello di business della serialità doveva cambiare. Gli show con un cast più inclusivo hanno più spettatori e fanno più soldi, perché ottengono più visibilità e la traducono in successo. Abbiamo dimostrato che si trattava di un modello economico più redditizio".

Posto che progressi del genere non dovrebbero essere dettati solamente dalla felicità degli azionisti, voi che ne pensate delle parole della Rhimes? Ditecelo nei commenti!