Bridgerton, Shonda Rhymes: 'Non mi aspettavo questa reazione all'addio di Regé-Jean Page'

Non si può pensare di far fuori una delle star più apprezzate di una serie TV da una stagione all'altra senza subirne le conseguenze: suonano dunque piuttosto ingenue le parole di una showrunner di grande esperienza come Shonda Rhymes, dettasi stupita per le reazioni dei fan di Bridgerton all'addio di Regé-Jean Page.

L'annuncio del rinnovo di Bridgerton per una seconda stagione è infatti arrivato successivamente a quello dell'addio di quello che resta uno dei personaggi più amati dai fan, con questi ultimi che non hanno tardato a manifestare tutto il proprio dissenso per le scelte di Netflix al riguardo.

"Sono rimasta shockata, perché di solito cose del genere succedono quando uccidiamo qualcuno che ha fatto parte di uno show per un bel po' di tempo. Insomma, non l'abbiamo ucciso, è ancora vivo! Regé-Jean è uno splendido attore e questo vuol dire che abbiamo fatto bene il nostro lavoro, per ogni stagione il nostro lavoro è trovare gli attori giusti. Non mi aspettavo questa reazione, soprattutto dal momento in cui ogni libro di Bridgerton è una storia a sé. E poi cosa dovrebbe fare Regé-Jean adesso? Voglio dire, loro due hanno avuto il loro lieto fine ed ora seguiremo questa nuova coppia" sono state le parole di Rhymes.

Per saperne di più, intanto, ecco i motivi dietro l'addio di Regé-Jean Page a Bridgerton.