Bridgerton, lo showrunner Chris Van Dusen: 'Ecco perché lascio la serie Netflix'

Sembra incredibile ma è così: "Bridgerton avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, ma è ora di andare avanti" è quanto ha detto lo showrunner di Bridgerton, Chris Van Dusen, per comunicare la sua decisione di lasciare la serie Netflix proprio nelle ore del debutto dell'attesissima stagione 2 dedicata al visconte Anthony.

"Penso di aver ottenuto ciò che volevo, il fatto che Bridgerton sia la serie in lingua inglese di maggior successo per Netflix è qualcosa di cui sono incredibilmente orgoglioso e lo sarò sempre. Ma alla fine, è giunta l'ora per me di andare avanti, sperando di creare quella magia di nuovo, nell'immediato futuro" ha dichiarato Van Dusen.

"Ho già alcuni progetti in ballo" ha spiegato Chris Van Dusen parlando del suo futuro, rivelando che si occuperà "dell'adattamento del romanzo 'L'ultima notte della nostra vita' di Adam Silvera, un libro bellissimo, devastante ma al tempo stesso esaltante".

Creatore e produttore esecutivo della serie ispirata ai romanzi di Julia Quinn sulla famiglia Bridgerton, Van Dusen viene dalla "scuola" di Shonda Rhimes, con la quale ha già collaborato alle celebri serie Grey's Anatomy e Scandal. Nei giorni scorsi aveva partecipato al red carpet in occasione dell'anteprima della serie Netflix, rivelando alcuni dettagli sulle scene hot di Bridgerton 2.

Nonostante la voglia di esplorare nuovi universi narrativi, Van Dusen ha confermato che resterà tra i produttori esecutivi della stagione 3 di Bridgerton, mentre il ruolo di showrunner andrà a Jess Brownell, un'altra autrice della scuderia di Shondaland.

E proprio oggi Shonda Rhimes ha rivelato che a partire dalla stagione 3 è possibile che si scelga di abbandonare l'ordine dei libri di Bridgerton, mantenendo però la decisione di dedicare una stagione ad ognuno dei fratelli: "Ci sono otto fratelli Bridgerton, quindi abbiamo intenzione di seguire le storie romantiche di ognuno di loro. Non andremo necessariamente in ordine, ma vedremo ognuno dei fratelli e le loro storie".