Bridgerton, Simone Ashley conferma: 'Kate Sharma tornerà nella stagione 3'

Mentre Bridgerton 2 raggiunge nuovi record di visualizzazioni su Netflix, confermandosi tra gli show più visti del colosso dello streaming, si iniziano a mettere le basi per Bridgerton 3 con le prime conferme, tra cui quella di Miss Sharma!

Dopo aver finito di vedere gli 8 episodi della stagione 2 di Bridgerton, che ha dato spazio al triangolo amoroso tra il primogenito della grande famiglia Anthony Bridgerton e le due sorelle appena arrivate a Mayfair, Kate ed Edwina Sharma (interpretate da Simone Ashley e Charithra Chandran), la domanda principale che in molti si sono fatti è: rivedremo le sorelle Sharma in Bridgerton 3?

Ebbene, adesso abbiamo una risposta: il visconte Anthony (Jonathan Bailey) e la viscontessa Kate (Simone Ashley) torneranno nella stagione 3 di Bridgerton!

A darne la conferma, diffusa in esclusiva da Deadline, è proprio Simone Ashley: "Torneremo! Per Kate e Anthony è solo l'inizio" ha rivelato l'attrice, in riferimento alla nuova stagione che vedrà un cambio al timone: dopo il passo indietro di Chris Van Dusen, che resterà tra i produttori esecutivi di Bridgerton, la nuova showrunner sarà Jess Brownell.

"Nella stagione 2 c'è stato un bel tira e molla tra Kate e Anthony. Ci sono state delle complicazioni con la famiglia, ma alla fine si sono trovati" ha aggiunto la Ashley. "Siamo solo all'inizio. Mi piacerebbe vedere una Kate che si lascia andare un po', più giocosa nella terza stagione, sguazzando nella loro bolla d'amore. Credo che se lo meritino entrambi".

L'attrice non svela molto sui futuri episodi, ma dichiara le sue intenzioni: "Voglio mantenere quella delicatezza e vulnerabilità di Kate, che potrà condividere con Anthony. Non vedo l'ora che possa avere una casa e una famiglia. Sono entusiasta di poter vederla crescere. Vorrei vedere una Kate più coraggiosa e meno testarda".

Queste rivelazioni offrono almeno una certezza ai fan della romantica serie Netflix, ma resta ancora in sospeso un altro tema: chi sarà protagonista di Bridgerton 3? Prima del debutto della stagione 2, infatti, Shonda Rhimes aveva anticipato che a partire dalla terza season è possibile che venga ignorato l'ordine dei libri di Bridgerton.