Bridgerton: spiegazione del finale e ipotesi sulla trama della Stagione 2

Tutti i fan di Bridgerton avranno gioito alla notizia che lo show è stato rinnovato per una seconda stagione: la serie ha avuto un grande seguito, e diversi quesiti aveva lasciato in sospeso il primo ciclo di episodi. Abbiamo già visto insieme cosa dovremo aspettarci da Bridgerton 2, ma oggi vogliamo tornare sul finale della stagione 1.

In attesa del secondo arco narrativo dello show ideato da Chris Van Dusen come adattamento dei romanzi di Julia Quinn, infatti, vogliamo ritornare sugli attimi conclusivi della prima stagione, per vedere insieme come potrebbe procedere la storia da quel momento. Avvisiamo, prima di procedere, che faremo spoiler su come si concludono i primi episodi della serie, quindi se ancora non ne avete completato la visione vi invitiamo a non proseguire oltre e a tornare in un secondo momento.

Come finisce la prima stagione di Bridgerton?

In molti hanno seguito con grande trepidazione le vicende tra Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e il marito, il conte di Hastings Simon Basset (Regé-Jean Page), nel tentativo della donna di coronare il proprio sogno e avere una famiglia. Dopo un matrimonio che sembrava ormai allo sbando e destinato a finire, per le paure e le insicurezze di Simon non intenzionato ad avere figli, finalmente i due riescono ad aprirsi a vicenda e a riconciliarsi. Finalmente i due hanno una notte di passione, nella quale il duca non si trattiene più, e così Daphne rimane incinta. Nove mesi dopo, il bambino di Daphne e Simon viene al mondo.

Chi è Lady Whistledown?

Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) è stata incaricata di scoprire sotto chi si celi l'identità della smaliziata e misteriosa Lady Whistledown. Le indagini della ragazza la portano a sospettare di Genevieve Delacroix (Kathryn Drysdale), tuttavia, scopre che non può essere lei. Dopo che il piano della Regina per incastrare la Whistledown fallisce, finalmente abbiamo la rivelazione su chi sia l'autrice di gossip della corte: Penelope Featherington (Nicola Coughlan). A cosa porterà questo incredibile colpo di scena in futuro?

Prima di passare ai commenti, vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione della serie TV Netflix Bridgerton.