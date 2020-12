Bridgerton, ci sarà una stagione 2? Ce lo svela Nicola Coughlan

Bridgerton in questi ultimi giorni sta riscuotendo un successo senza pari. La serie Netflix prodotta da Shonda Rhimes, sulla base dei romanzi bestseller di Julia Quinn, è infatti una delle serie più viste sulla nota piattaforma streaming.

In una lunga intervista con Variety, Nicola Coughlan ha parlato dei potenziali piani per la seconda stagione di Bridgerton e di cosa ci si potrebbe aspettare dal suo personaggio Penelope nei panni di Whistledown.

"Speriamo davvero tutti [che venga rinnovata]. È una vera gioia da realizzare e la risposta del pubblico è stata ben oltre le nostre più rosee aspettative. Ma finché gli dei di Netflix non scenderanno e ci benediranno, non potremo sapere nulla. Se le cose dovessero andare come nei libri, logicamente la seconda stagione dovrebbe essere più incentrata sulla storia di Anthony Bridgerton e mi piacerebbe perché renderebbe lo spettacolo così fresco e ci darebbe una prospettiva completamente diversa. Anthony è un personaggio così diverso da Daphne".

La Coughlan ha poi aggiunto su Penelope: "Nessuno mi ha detto nulla. Le uniche cose che immagino sul suo conto le ho supposte io stessa. Sicuramente sarebbe piuttosto ricca, perché la prima newsletter di Whistledown era gratuita ma poi inizia a farsi pagare, quindi mi affascina pensare che all'epoca fosse l'unica donna benestante e indipendente. Sta facendo i suoi soldi ma non è ancora chiaro dove sia diretta".

Di recente anche Jonathan Bailey ha parlato delle sfide del suo personaggio in Bridgerton.