Bridgerton: ecco quante altre stagioni sono previste su Netflix

Ora che è appurato l'enorme successo di pubblico e discreto invece di critica di Bridgerton, serie Netflix prodotta da Shonda Rhimes che racconta la storia d'amore in costume tra Daphe Bridgerton (Phoebe Dynevor) e il Duca di Hastings Simon Bassett (Regé-Jean Page), i fan si stanno già domandando quanto a lungo durerà lo show.

Intervistato allora da Collider, il creatore della serie, Chris Van Dusen, ha anticipato il numero di stagioni che ha più o meno in mente per Bridgerton. Come ormai sappiamo, il prodotto è basato sull'omonima saga letteraria ideata da Julia Quinn e dedicato agli otto fratelli Bridgerton. Ogni libro, un fratello. Questo significa che saranno otto stagioni in totale, almeno intenzionalmente?



Risponde Van Dusen: "Sento come se questa prima stagione riguardasse principalmente Daphne e la sua storia d'amore con Simon. Essendo però questa una famiglia composta da otto figli e lunga otto romanzi, mi piacerebbe molto riuscire a concentrarmi in ogni stagione su uno di loro e raccontare così storie in generale o storie d'amore diverse dedicate a ognuno dei fratelli Bridgerton. Per ogni personaggio di sicuro".



Quindi sì, intenzionalmente e potenzialmente, se la serie avrà successo, Bridgerton potrebbe durare la bellezza di otto stagioni. E i fan sono già in visibilio. Ma d'altronde le serie Shondaland hanno sempre una data di scadenza molto lunga.



Vi lasciamo alla nostra recensione di Bridgerton.