Bridgerton: quante stagioni ci saranno? Cosa dovete sapere sui libri originali

Bridgerton è la prima grande serie Netflix dell'universo Shondaland e già si è fatta amare dal pubblico per la sua semplicità e capacità di coinvolgimento, oltre che per alcuni colpi di scena interessanti.

La prima stagione è stata un successo incredibile e con la seconda stagione già certa, cerchiamo di capire insieme quante altre stagioni potrebbero esserci.



Con Phoebe Dynevor nei panni di Daphne Bridgerton, il cui intreccio sociale con il duca Simon Basset (Regé-Jean Page) guida la maggior parte del dramma in questa prima stagione, c'è abbastanza storia nei romanzi per alimentare fino a otto stagioni dello spettacolo e questa idea sembra piacere allo sceneggiatore Chris Van Dusen.

Lo spettacolo è pieno di colpi di scena unici pur rimanendo molto fedele al romanticismo dei romanzi e Van Dusen, intervistato allora da Collider ha voluto anticipare il numero di stagioni che ha più o meno in mente per Bridgerton.

Ormai è chiaro che la serie si basa sull'omonima saga letteraria ideata da Julia Quinn e dedicata agli otto fratelli Bridgerton. Ogni libro racconta la storia di un fratello, infatti la seconda stagione si baserà proprio sul primogenito della casata Bridgerton, Anthony. Questo significa che potenzialmente ci potrebbero essere otto stagioni in totale e la risposta di Van Dusen all'intervista non lascia dubbi:

"Sento come se questa prima stagione riguardasse principalmente Daphne e la sua storia d'amore con Simon. Essendo però questa una famiglia composta da otto figli e lunga otto romanzi, mi piacerebbe molto riuscire a concentrarmi in ogni stagione su uno di loro e raccontare così storie in generale o storie d'amore diverse dedicate a ognuno dei fratelli Bridgerton".

La risposta dello showrunner non lascia dubbi, quindi se la serie dovesse avere successo e Netflix dovesse avere la volontà economica di andare avanti, Bridgerton potrebbe durare ben otto stagioni e, considerando che la maggior parte delle serie facenti parte dell'universo Shondaland hanno successo, allora le probabilità sono molto alte.

Non avete ancora visto la prima stagione o volete sapere il nostro parere? Vi lasciamo alla nostra recensione di Bridgerton.