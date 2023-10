Bridgerton, star accusa: 'Niente supporto da Netflix dopo crollo emotivo per la serie'

Da qualche anno il mondo dello spettacolo e del lavoro più in generale ha cercato di prestare maggiore attenzione alla salute mentale degli individui, sempre più bisognosi di cure tempestive. Nelle ultime ore, l'attrice Ruby Barker ha accusato Netflix e Shondaland di non averla aiutata dopo il crollo emotivo subito a causa della serie Bridgerton.

In un'apparizione al The LOAF Podcast dell'Università di Oxford, la Barker ha rivelato che la serie di successo di Netflix - basata sulla serie di romanzi di Julia Quinn - le ha causato crisi psicotiche, che sono state tenute nascoste per non danneggiare lo show prima del suo debutto sullo streamer nel dicembre 2020.

La Barker ha interpretato Marina Thompson, un personaggio che è stato protagonista della prima stagione. "Mi stavo deteriorando", ha spiegato l'attrice. "Era un luogo davvero tormentoso per me, perché il mio personaggio era molto alienato, molto ostracizzato, da solo, in queste circostanze orribili".

Ha raccontato che la sua prima pausa è arrivata una settimana dopo la fine delle riprese della prima stagione e che è stata ricoverata in ospedale. È rimasta lì per circa un anno e quando è uscita la serie stava per debuttare in streaming. Leggete la recensione della Stagione 1 di Bridgerton.

"Non una sola persona di Netflix, non una sola persona di Shondaland, da quando ho avuto i due episodi psicotici a causa di quella serie, mi ha contattato o mi ha mandato un'email per chiedermi se stavo bene o se avrei beneficiato di un qualche tipo di assistenza o supporto", ha continuato. "Nessuno".

Quando è tornata, dopo il ricovero, la Barker ha detto che il suo seguito su Instagram stava crescendo e che aveva una tonnellata di impegni di lavoro legati a Bridgerton. Nel frattempo, scopriamo quando uscirà Bridgerton 3.

"La mia vita stava cambiando drasticamente da un giorno all'altro, eppure non c'era ancora nessun supporto, e non c'è stato per quel periodo", ha aggiunto. "Quindi, stavo cercando davvero, davvero tanto di comportarmi come se, sai, andasse bene così. Va bene così, mi dicevo. Sto bene. Posso lavorare. Non è un problema".

Sempre durante il podcast, la Barker ha parlato della pressione che ha sentito per fingere che tutto andasse bene: "È quasi come se avessi avuto una sorta di metaforica pistola invisibile puntata alla testa per vendere questo show, perché questo show è frizzante e divertente e tutto il resto", ha spiegato. "Non voglio comprometterlo perché poi potrei non lavorare mai più".