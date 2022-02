Bridgerton, il teaser trailer dell'attesissima stagione 2 dello show Netflix!

Quale giornata migliore di quella di San Valentino per l'arrivo del teaser ufficiale di Bridgerton 2? L'attesa seconda stagione della serie Netflix targata Shondaland vedrà protagonista il primogenito Anthony Bridgerton e la new entry Kate Sharma. Ecco le prime immagini della stagione 2 di Bridgerton in arrivo il 25 marzo su Netflix!

Le prime immagini dal set avevano svelato l'atteso ritorno di Daphne in Bridgerton 2, al cui fianco non sarà presente il duca di Hastings interpretato da Regé-Jean Page.

La prossima stagione di Bridgerton, infatti, sposterà il focus dalla giovane coppia: ispirata alla serie letteraria di Julia Quinn, la seconda stagione della serie Netflix prodotta da Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen adatterà il secondo libro dell'autrice, "Il visconte che mi amava", incentrato sul primogenito Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

Oltre ai volti già noti dell'alta società inglese che abbiamo imparato a conoscere durante la prima stagione di Bridgerton, saranno introdotti alcuni nuovi personaggi, tra cui la già citata Kate Sharma (Simone Ashley) con la sorella Edwina (Charitra Chandran) e la madre Mary (Shelley Conn).

Nella stagione 2 di Bridgerton la non più misteriosa Lady Whistledown avrà ancora molto da scrivere sugli scandali a corte: nelle scorse settimane, infatti, Bailey ha rivelato che Anthony Bridgerton sarà coinvolto in un triangolo amoroso. Senza riportare ulteriori dettagli per evitare spoiler, l'attore ha affermato: "Si capirà perché è attratto da entrambe le ragazze e perché entrambe sono attratte a loro volta da lui".

Infine, sembra che ci saranno nuovi sviluppi nel rapporto tra Penelope e Colin in Bridgerton 2, stando alle rivelazioni dell'attrice Nicola Coughlan, che ha garantito: "Succederà qualcosa!". Non resta che aspettare il 25 marzo per scoprire di cosa si tratta!