Bridgerton: terminate ufficialmente le riprese della seconda stagione Netflix

Secondo quanto riportato da Deadline, si sono concluse ufficialmente le riprese della seconda stagione di Bridgerton, la serie di Shonda Rhimes che nella sua prima mandata di episodi ha conquistato tutti diventando una delle serie con il maggior seguito e tra le più viste in assoluto nella piattaforma digitale di Netflix, battendo record su redord.

In occasione dell'annuncio, il creatore e sceneggiatore della serie Chris Van Dusen ha postato una foto che lo ritrae sul set annunciando appunto la conclusione delle riprese della seconda stagione di Bridgerton. Adesso si lavorerà alla post-produzione in attesa di vedere l'esordio dei nuovi episodi su Netflix previsto per il 2022. "Sono molto orgoglioso di questo cast e della nostra troupe che hanno messo il loro talento in mostra ogni giorno in questo difficile anno. E per questi due nella foto con me le parole non saranno mai abbastanza. Arriva nel 2022", Van Dusen fa riferimento ai due che abbraccia nella foto, ovvero Jonathan Bailey e Simone Ashley.

Recentemente, Shonda Rhimes è tornata a parlare dell'addio di Regé-Jean Page a Bridgerton. Rhimes ha raccontato che una volta scaduto il suo contratto, gli fu chiesto se volesse tornare in ogni caso, ma lui rifiutò "E giustamente. Lui disse 'Ho firmato per portare sullo schermo questa fantastica storia d'amore, una storyline che ha un inizio e una fine, sto bene così' e io non lo biasimo. Credo che la sua sia stata una scelta molto intelligente, ha lasciato che la perfezione rimanesse tale".

E Rhimes che, tra Grey's Anatomy e Scandal dell'argomento ne sa qualcosa, ha concluso osservando: "Una volta tanto in tv vediamo un 'E vissero felici e contenti', mentre di solito... Beh, sapete come funziona la network tv, devi trovare dei motivi per giustificare come mai una coppia resta separata per 15 anni".

