Da Bridgerton a The Crown, le 5 migliori serie TV in costume degli ultimi anni

I costumi, la storia, le sontuose trame e tanti altri piccoli e grandi dettagli. C'è così tanto da amare in un dramma d'epoca, sia in forma di serie TV che film, che basta la semplice pressione di un pulsante per essere catapultati istantaneamente in altre epoche.

Ognuno di questi spettacoli esplora un'epoca diversa nella storia, attraverso le lenti di re, regine e persone comuni. Da Bridgerton a The Crown ci sono decine di spettacoli che riprendono alcune storie classiche e le ripropongono sotto forma di serie storiche o di adattamenti. A far da padrone in queste serie televisive vi sono i costumi: ecco, quindi, le 5 migliori serie TV in costume che non vanno assolutamente persi.

Iniziamo proprio con Bridgerton basato sugli storici romanzi rosa di Julia Quinn. Si tratta del primo spettacolo seriale di Shonda Rhimes per Netflix ed è una delle opere con i costumi più belli che possiate vedere. La serie dell'era Regency non è del tutto storicamente accurata, tuttavia, con i suoi set lussureggianti e costumi intricati, Bridgerton è sicuramente un portale per il passato incredibile.

Continuiamo con Sanditon consigliato a coloro i quali hanno amato i film che si adattano ai romanzi di Jane Austen. Sandition è uno spettacolo sontuoso basato sul romanzo finale (e incompleto) ed è ambientato in una fiorente località balneare, dove le vite, anche di diversi ceti sociali, convergono. Sanditon è anche noto per aver mostrato l'unico personaggio nero nei lavori di Austen: Georgiana Lambe è un'ereditiera dell'India occidentale interpretata da Crystal Clarke.

Andiamo un po' avanti negli anni con Lovecraft Country ambientata in una Chicago del 1955. Atticus Freeman (Jonathan Majors) è tornato dalla guerra di Corea e affronta una patria che lo ha abbandonato. Basato sull'omonimo romanzo di Matt Ruff, Lovecraft Country è un viaggio preveggente attraverso gli Stati Uniti dove i pericoli del razzismo sono pressanti tanto quanto i pericoli dei mostri lovecraftiani. È un prodotto consigliato a coloro i quali amano i contenuti d'epoca con un tocco di fantascientifico.

Torniamo nel passato con Outlander che si distingue per la narrazione collegata a un vero e proprio viaggio nel tempo: Claire Frasier (Caitriona Balfe) tocca delle pietre incantate in Scozia e viene trasportato indietro nel tempo al XVIII secolo. Inizia così un'avventura, e una storia d'amore, che è indimenticabile e per cui vale la pena pianificare un viaggio in Scozia.

Nel titolo abbiamo inserito The Crown che indubbiamente merita tantissimo sia per la trama che proprio per la fedeltà storica dei costumi e delle ambientazioni. Ma ci sentiamo di consigliare anche Downton Abbey. Lo spettacolo è ambientato nel periodo storico che va dal 1912 al 1926 sempre in Inghilterra, nella casa aristocratica della famiglia Crawley. Lo spettacolo presta uguale attenzione "al piano di sopra" e "al piano di sotto", ovvero alla famiglia Crawley e alle persone che mantengono la loro casa in funzione.

Siete d'accordo con questi titoli? Vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione della serie TV Netflix Bridgerton. Ecco, inoltre, cosa dovremo aspettarci da Bridgerton 2.