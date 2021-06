Bridgerton e The Crown: ecco come Regé-Jean Page e Emma Corrin hanno ottenuto i loro ruoli

Grazie alle serie Netflix Bridgerton e The Crown, l'attore Regé-Jean Page e l'attrice Emma Corrin hanno ottenuto un grandissimo successo planetario. Intervistati da Variety per Actors on Actors i due hanno parlato di come le loro carriere sono improvvisamente esplose recentemente e di come hanno ottenuto i loro ruoli.

Jean Page è diventato un rubacuori per aver vestito i panni dell'irresistibile Simon Basset, il duca di Hastings, mentre Emma Corrin ha catturato la fragilità e la sofferenza della principessa Diana in The Crown.



“Bridgerton è stato fantastico. Penso di aver visto una pazza statistica secondo cui un numero folle di persone lo guardava. Il nostro lavoro è il quotidiano, ma la stranezza è che eoni dopo, questa cosa viene pubblicata e poi improvvisamente la gente la guarda e ti chiede com’è stato girare, ma siamo in uno stato mentale così diverso a quel punto” ha detto Emma Corrin.



“Ottantadue milioni di famiglie, è un numero troppo grande. E sono d’accordo con te, è quasi come se fossimo due persone diverse prima il ragazzo che fa il lavoro e poi..” ha scherzato Regé-Jean Page chiedendo poi a Corrin com’è stata scelta per il ruolo.



“Stavo lavorando, cercando di guadagnare soldi a Londra. E inoltre, correvo in giro per le audizioni per tutto ciò che potevo. Mi è stato chiesto da Nina Gold e Rob Sterne di aiutare per alcune delle letture del copione durante le audizioni mentre stavano scegliendo Camilla. Peter aveva scritto alcune scene preliminari con Camilla e Diana, e quindi avevano bisogno di qualcuno che leggesse per Diana. Non era un'audizione per me, ero pagata per essere lì, e non sarei stata davanti alla telecamera. Il mio agente mi ha detto: "È la situazione perfetta perché sarà un'audizione senza pressioni". Abbiamo deciso che mi sarei semplicemente preparata come se fosse un'audizione. E così ho fatto, e ho lavorato sulla voce con mia madre, che è una logopedista. E poi ho imparato le battute. E mi sono semplicemente divertita, perché in quel momento non stavo facendo nulla" ha raccontato l'attrice.



Regé-Jean Page ha poi fatto una riflessione sull’audizione e su ciò che abbiamo visto in The Crown: “Come si chiama la casa dove Diana va a caccia per impressionare la famiglia? Balmoral? Non è un'audizione ma è totalmente un'audizione. È esattamente la stessa cosa che ti è successa".



“Stai tracciando dei paralleli. Non ci avevo mai pensato così, sto avendo un crollo mentale. Qual è stata invece la tua esperienza con Bridgerton?” ha chiesto Corrin.



“Simile alla tua, ho fatto un'audizione, ma non ho fatto l'audizione. Stavo lavorando con Shondaland in uno spettacolo. È stato solo un buon tempismo. Avevamo finito "For the People" mentre stavano lanciando "Bridgerton". Stavo uscendo dalla porta e mi hanno preso per il colletto, tipo: "Torna qui. Abbiamo questa cosa, ed è britannica". Quando ho letto le sceneggiature ho capito che si trattava di un dramma in costume, alla Jane Austen. Mi sono chiesto perché lo stiamo facendo adesso? Sono passati duecento anni da Jane Austen, il che significa che da allora abbiamo avuto cinque o sei ondate di femminismo. Perché Simon è un archetipo che esiste già. Lui è Darcy. Lui è Heathcliff" insomma pare proprio che i ruoli che hanno cambiato la vita dei due giovani siano capitati per caso.



"Quando ho ricevuto le sceneggiature, potevo davvero lavorare su ciò che c'era sulla pagina. È una specie di storia d'amore, è un matrimonio. Sono due umani che navigano in circostanze straordinarie in virtù della loro posizione nella società. Non appena ho ristretto il campo a questo, ho potuto rendere qualsiasi ricerca molto più specifica" ha continuato Corrin spiegando come si è preparata per il ruolo.

"Penso che ci sia un elemento di poesia in quello che facciamo. Puoi mettere le cose in prosa e capirle in un modo, e poi capirlo sapendo come ci si sente. Le cose non sono reali finché non le senti, finché non riesci a entrare in empatia con esse. È quello che fanno i protagonisti nei libri. Il nostro lavoro è come un ponte per questo" ha concluso Page.



Vi lasciamo con le nostre recensione di Bridgerton e della quarta stagione di The Crown.