Bridgerton torna in Top 10 su Netflix dopo il successo al debutto di Queen Charlotte

Questa settimana Queen Charlotte ha debuttato in cima alla Top 10 di Netflix a confermare l'enorme numero di appassionati che il franchise ha accumulato nel corso di tutti questi anni e, come reazione immediata, anche la serie madre Bridgerton ha fatto ritorno nella classifica settimanale della piattaforma, tornando a ingrossare le visualizzazioni.

Queen Charlotte, che ha debuttato su Netflix lo scorso 4 maggio, è una serie prequel di Bridgerton che approfondisce le origini del personaggio di Golda Rosheuval, beniamina dei fan della serie. Il prequel racconta la sua prima storia d'amore con Re Giorgio e l'ascesa al potere della giovane regina, che diventerà la donna e l'amato personaggio che gli spettatori hanno conosciuto in Bridgerton.

Nella sua prima settimana, Queen Charlotte ha ottenuto 148,28 milioni di ore di visione, con oltre 22 milioni di visualizzazioni (ore di visione divise per il tempo di trasmissione totale). Inoltre, la serie vanta un punteggio Rotten Tomatoes del 93% e ha raggiunto la Top 10 in 91 Paesi. Bridgerton è invece risalito alla settima posizione della Top 10 americana in questa ultima rilevazione.

Bridgerton è basato sui romanzi di Julia Quinn che si concentrano sulla nobiltà britannica nell'epoca della Reggenza, ma questa è la prima volta che il team di Netflix racconta una storia non completamente basata sui libri. Il team creativo è guidato dalla showrunner delle due precedenti stagioni di Bridgerton, Shonda Rhimes (Grey's Anatomy), e dalla sua casa di produzione, Shondaland. La versione della realtà alternativa della società inglese nell'universo di Bridgerton offre un punto di vista più inclusivo, quindi il cast di Queen Charlotte: A Bridgerton Story è molto più eterogeneo rispetto ad altri film d'epoca.

Su queste pagine potete recuperare il trailer di Queen Charlotte.

Nella serie principale, la Regina Carlotta è interpretata dall'attrice guyanese-britannica Golda Rosheuvel che ha già avuto esperienze sia sul palcoscenico che sullo schermo, e di recente ha interpretato il ruolo di Shadout Mapes nel film di successo Dune. Non è nemmeno la prima volta che Rosheuvel recita in un film d'epoca: ha infatti partecipato al film Lady Macbeth e alle produzioni teatrali di The Winter's Tale e Romeo and Juliet. Rosheuvel è stata nominata per uno Screen Actor's Guild (SAG) Award per la sua interpretazione in Bridgerton.

Nella serie prequel il personaggio è affidato a India Amarteifio.