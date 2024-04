Bridgerton, ecco il primo trailer ufficiale per la terza stagione della serie Netflix

Lady Whistledown è pronta per la nuova stagione e avrà molto da raccontare mentre il fiume di pettegolezzi scorre a corte: nuovi amori e inaspettate amicizie nell'attesissimo trailer della terza stagione di Bridgerton.

Una nuova coppia sboccerà in Bridgerton 3 e le nuove clip rilasciate da Netflix sembrano spingere Penelope Featherington (Nicola Coughlan) verso le braccia di un sorprendente spasimante. Sarà stato l'effetto delle lezioni di seduzione di Colin Bridgerton ( Luke Newton)? A vedere il trailer, però, sembrerebbe che l'amicizia che legava i due giovani abbia lasciato spazio a un nuovo sentimento. Se l'amore è (forse) all'orizzonte per Penelope non sembrerebbe lo stesso in amicizia adesso che Eloise Bridgerton sembra aver stretto con l'improbabile rivale.

La prima tranche dei nuovi episodi debutterà su Netflix il prossimo 16 maggio mentre la seconda arriverà sul piccolo schermo il 13 giugno.

La serie Netflix, tratta dai romanzi di Julia Quinn, racconta in ogni stagione il matrimonio di uno dei sette fratelli Bridgerton. Le passate stagioni hanno raccontato la storia d'amore turbolenta tra Daphne Bridgerton e il duca di Hastings Simon Basset, senza dimenticare l'unione tra Anthony Bridgerton e Miss Kate Sharma che ritroveremo innamorati e felici nella terza stagione di Bridgerton. La nuova stagione dello show prodotto da Shonda Rhimes salta l'ordine narrativo dei romanzi accelerando una delle coppie più amate del fandom ma c'è ancora molto da raccontare sull'amore dei fratelli Bridgerton!

The Big Bang Theory, La Serie Completa (Stagione 1 - 12) è uno dei più venduti oggi su