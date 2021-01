Bridgerton, ufficiale: Netflix rinnova per la Stagione 2, l'annuncio di Lady Whistledown

L'annuncio di Netflix era nell'aria da giorni, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità: Bridgerton è stata rinnovata per la seconda stagione. La piattaforma streaming ha comunicato la notizia attraverso una "lettera" firmata Lady Whistledown, nella quale si comunica anche che la produzione inizierà nella primavera del 2021.

La lettera, che si può vedere anche nell'immagine in calce all'articolo, anticipa che "Lord Anthony Bridgerton intende dominare la stagione sociale", cosa che sembra suggerire che la prossima stagione di Bridgerton seguirà la trama del secondo libro della saga di Julia Quinn, Il Visconte che mi amava, incentrato sulle imprese romantiche di Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

La prima stagione del dramma in costume è stata vista su Netflix da 63 milioni di abbonati nelle prime quattro settimane, risultato che ha fatto di Bridgerton la quinta serie originale più vista dopo The Witcher, Lupin, La Casa di Carta e Tiger King.

Bridgerton racconta la storia di otto fratelli attraenti e benestanti e della loro amorevole madre vedova, la viscontessa Violet (Ruth Gemmell), che cercano l'amore e la propria strada. I piani dei Bridgerton sono monitorati ossessivamente e raccontati dalla misteriosa scrittrice Lady Whistledown, doppiata da Julie Andrews, di cui il pubblico scopre la vera identità soltanto nel finale di stagione.

