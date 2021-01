Bridgerton vs. The Mandalorian: quali sono le star televisive più popolari su IMDb?

Come sempre su IMDb, le star dei programmi e dei film più in voga del momento si combattono i primi posti dello starmeter... Ma chi starà avendo la meglio ora come ora? Lo show più piratato del 2020? O la nuova hit tra le ultime uscite in streaming?

Nelle ultime settimane, la conversazione tra gli appassionati di serie tv è stata dominata senz'altro dalle nuove uscite sulle varie piattaforme streaming, dalla seconda stagione di The Mandalorian su Disney+ alla prima di Bridgerton su Netflix, e ora la terza stagione di Cobra Kai promette di essere il prossimo grande argomento delle settimane a venire.

Ma sono proprio i primi due titoli a comparire ai primi posti dello starmeter di IMDb, la classifica delle star più popolari del momento, ma chi avrà conquistato il primo posto?

Ebbene, fresco forse della più recente uscita (nonostante l'IP di base e gli eventi del finale di stagione di The Mandalorian fossero difficili da battere), Bridgerton sembra essere in netto "Vantaggio", poiché il primo e il secondo posto sono occupati rispettivamente da Regé-Jean Page (interprete del Duca di Hastings) e Phoebe Dynevor (interprete di Daphne Bridgerton) nella serie targata Shondaland, mentre Pedro Pascal a.k.a. Mando si trova ora in terza posizione.

Nella top 10 rientrano poi la collega di Pascal in Wonder Woman 1984 Gal Gadot (4° posto), l'attrice di The Mandalorian Gina Carano (8° posto) e Anya Taylor Joy (5° posto), mentre il resto delle posizioni sono occupate tutte da attori della serie Netflix basata sui romanzi di Julia Quinn.

Per questa settimana, dunque, la parola d'ordine un po' ovunque sembra essere proprio Bridgerton.