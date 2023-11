Brie Larson: 'Ecco perché la serie tv Lezioni di chimica ha cambiato il finale del libro'

La programmazione della miniserie Lezioni di chimica si è ufficialmente conclusa ieri con la diffusione in streaming su Apple TV+ dell'ottavo e ultimo episodio che ha presentato qualche drastico cambiamento rispetto al finale originale del libro da cui è tratta. La protagonista Brie Larson ha provato a spiegare i motivi di questi cambiamenti.

Elizabeth Zott, eroina del popolo. Non è esattamente dove la scienziata e riluttante star della televisione pensava di finire, ma Lezioni di chimica di Apple TV+ parla di come arrendersi all'inevitabilità del cambiamento.

Il finale della serie limitata di otto episodi chiede sicuramente ai fan del libro best-seller di Bonnie Garmus, da cui è tratto, di fare proprio questo. Nel libro, Elizabeth (Brie Larson) si lascia alle spalle il suo show culinario di fama nazionale "Supper at Six" e torna in laboratorio per continuare la sua ricerca sull'abiogenesi, interamente finanziata dalla generosità di Avery (Rosemarie DeWitt), la madre del suo defunto partner Calvin (Lewis Pullman) - che non ha mai conosciuto e di cui Elizabeth non conosceva l'esistenza.

Nel finale dello show, Elizabeth ha una rivelazione simile su ciò che vuole nella vita dopo aver parlato con sua figlia Mad (Alice Halsey). Ma tre anni dopo, Elizabeth non è più vista in un laboratorio con il suo fedele cane Six-Thirty ai piedi. Al contrario, è a capo di un'aula universitaria, dove tiene un corso di Introduzione alla chimica mentre termina il suo dottorato di ricerca. A casa, lei e Mad si stanno lentamente avvicinando ad Avery (Rosemarie Dewitt), che vuole essere presente per loro come ha sempre cercato di fare con suo figlio.

Evocando l'amore di Calvin per Grandi speranze e la sua esperienza personale nell'accettare le variabili inaspettate della vita, la Larson ha svelato che discostarsi dalla scena finale del libro è stato il modo in cui lo show ha permesso a Elizabeth di fare un passo avanti.

"Credo che volessimo riconoscere e onorare una vita significativa che è stata anche una vita abbastanza normale", ha dichiarato la Larson, che è anche produttrice esecutiva dello show. "Non significa che, per poterla amare e considerare eroica, debba inventare la cosa che salva il mondo da qualsiasi cosa. Significa che sta creando un percorso per se stessa e per i suoi studenti, utilizzando il suo passato e tutto ciò che ha imparato. Questo è il cambiamento. Sta trasmettendo tutta la saggezza che ha imparato e sta cambiando la cultura dall'interno per offrire ciò che non le è stato fornito".

"Questo non significa che non tornerà più in un laboratorio", ha continuato l'attrice. "È pur sempre una scienziata. È solo che questa è una delle tappe necessarie. E mi piace l'idea che il finale sia abbastanza aperto da permettere alle persone di riflettere sulla propria vita con lei. Possono continuare a sognare su di lei, come ho fatto io, e su cosa sta facendo e dove si trova".

Secondo il creatore e showrunner Lee Eisenberg, la conclusione della serie è stata molto discussa dietro le quinte. Tra le idee prese in considerazione c'era quella di un salto temporale di 30 anni nel futuro, che avrebbe trovato Elizabeth come nonna e Mad adulta. Alla fine, però, Eisenberg ha dichiarato che il leggero cambiamento nella traiettoria di Elizabeth dal libro allo schermo è stato pensato solo per rispecchiare tutto ciò che lei e il pubblico avevano vissuto.