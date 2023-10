Brie Larson era in Friends? L'equivoco che ha tratto in inganno i fan

Dopo la tragica scomparsa di Matthew Perry, l'amato Chandler di Friends, i fan sono tornati a guardare la celeberrima sitcom per omaggiare l'attore e sentirlo, così, un po' meno lontano.

Nelle ultime ore, gli spettatori impegnati nei propri rewatch commemorativi hanno evidenziato un curioso dettaglio: una volta che lo noterete, sarà impossibile ignorarlo!

In Friends, appare per sole tre puntate un'amica di Phoebe, Bonnie, la quale sarà per un breve periodo la fidanzata di Ross, prima che Rachel la spingesse a radersi la bionda chioma. Ebbene, osservando attentamente il personaggio è impossibile non notare una netta somiglianza con Brie Larson, l'attrice premio Oscar per Room e protagonista di Captain Marvel.

Tuttavia, si tratta semplicemente di un clamoroso equivoco. Bonnie, infatti, è interpretata da Christine Taylor, attrice apparsa in Zoolander e Palle al balzo - Dodgeball, oltre che in serie tv come Arrested Development - Ti presento i miei e Search Party. La Taylor, inoltre, è sposata dal 2000 con il re della commedia americana, Ben Stiller, col quale ha condiviso il set di Zoolander.

Ecco che i castelli di carta crollano di colpo: no, Brie Larson non ha mai avuto un ruolo in Friends, ma possiamo affermare di aver trovato in Christine Taylor una degna sosia! Avremo modo di ammirare le nuove avventure di Captain Marvel in The Marvels, ma prima della uscita perché non fare un ripasso dei migliori film di Brie Larson? Di certo, non farebbe affatto male.