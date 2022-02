Brie Larson e Jeremy Renner lavorano per Disney+: ecco gli show di cui saranno produttori

Si parla tanto del ruolo di Brie Larson nel MCU. L'interprete di Captain Marvel criticata dai fan per aver acquistato NFT, è in una posizione difficile. Tuttavia questo non impedisce alla Disney di investire su di lei e sulla serie che produrrà. Sembra infatti che Larson e Jeremy Renner stiano lavorando a due show Disney.

Per quanto riguarda l'interprete di Captain Marvel, si tratta di una serie che sperimenta tra uno stile narrativo e documentaristico: Growing Up, che esplora le sfide, i trionfi e le complessità dell'adolescenza attraverso dieci avvincenti storie di formazione di giovani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Si tratta di episodi di 30 minuti in cui vengono raccontati ostacoli sociali, familiari e interni che i ragazzi devono affrontare nel loro percorso. Un progetto interessante, che vede Larson in posizione di produttrice esecutiva e regista.

L'interprete di Occhio di Falco, invece, produrrà Rennervations, una serie divisa in quattro parti che racconterà persone in tutto il mondo, e avrà il compito di reinventare veicoli appositamente costruiti per soddisfare le esigenze di quella comunità. Una sfida che incuriosisce sicuramente, e che vedrà Renner nei panni di produttore esecutivo.

E voi, siete curiosi di vedere questi due nuovi progetti targati Disney+?