Brie Larson vi da Lezioni di chimica nel trailer della nuova serie tv di Apple TV+

Dopo averla rivista nei panni di Captain Marvel nel nuovo teaser di The Marvels, i fan dell'attrice premio Oscar Brie Larson possono ammirarla anche nel primo trailer ufficiale di Lezioni di chimica, nuova serie tv della piattaforma di streaming on demand Apple TV+.

In uscita a partire dal prossimo 13 ottobre in esclusiva su Apple TV+ con i primi due episodi seguiti da nuova puntate settimanali ogni venerdì fino al gran finale del 24 novembre, la serie limitata in otto episodi, creata da Apple Studios, è basata sull'acclamato best-seller di Bonnie Garmus ed è interpretata e prodotta da Brie Larson.

La storia è ambientata nei primi anni '50 e segue Elizabeth Zott (Brie Larson), il cui sogno di diventare una scienziata viene stroncato dalla società patriarcale in cui vive. Quando Elizabeth viene licenziata dal laboratorio, accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate - e agli uomini che improvvisamente la stanno ascoltando - molto più che semplici ricette culinarie.

Nel cast di Lezioni di chimica, al fianco di Brie Larson, troviamo anche Lewis Pullman (Top Gun: Maverick, Outer Range), la vincitrice del NAACP Image Award Aja Naomi King (Le regole del delitto perfetto, The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo), Stephanie Koenig (L'assistente di volo - The Flight Attendant, The Offer), Kevin Sussman (The Big Bang Theory, The Dropout), Patrick Walker e Thomas Mann (Winning Time: L'ascesa della dinastia dei Lakers). Il sette volte candidato all'Emmy Lee Eisenberg è lo showrunner della serie, con la candidata all'Osca® Susannah Grant come produttrice esecutiva insieme a Brie Larson.

Per altri contenuti, scoprite la serie tv di Apple TV+ perfetta se state giocando a Starfield.