Brigitte Nielsen, la star di Cobra rivela: 'Stallone non mi ha mai soddisfatta'

Questa sera va in onda su Iris Cobra, il film del 1986 diretto da George Pan Cosmatos, interpretato da Sylvester Stallone e Brigitte Nielsen. I due protagonisti della pellicola d'azione hanno anche avuto una relazione ma a quanto pare non deve essere stata particolarmente soddisfacente.

La Nielsen ha speso parole non troppo lusinghiere per il suo ex marito nel corso degli anni e, intervenuta ad una sorta di Isola dei Famosi tedesca ha rivelato che il buon Stallone non è mai stato all'altezza delle aspettative sotto le coperte mandando così in frantumi la sua reputazione.

"Lui era terribile a letto. L'uso continuo di steroidi su di lui avevano uno sfortunato effetto, non riusciva a soddisfarmi. Era come un coniglio".

Successivamente ha parlato di quanto la loro unione sia stata infelice, rivelando anche che l'interprete di Rambo subito dopo le nozze avrebbe iniziata a trattarla diversamente iniziando ad essere molto possessivo.

"Il giorno dopo in cui ci siamo sposati era diventato un uomo completamente diverso. Ero come la sua auto. Questo periodo della mia vita è stato orribile".

La loro relazione si è conclusa dopo solo due anni di matrimonio e i rapporti tra i due sembrano essersi irrimediabilmente incrinati tanto che quando si sono incontrati alla premiere newyorkese di Creed II, Brigitte Nielsen e Sylvester Stallone non si sono nemmeno rivolti uno sguardo. Per ulteriori approfondimenti sul film in onda questa sera, date un'occhiata alla nostra recensione di Cobra.