Britannia, ecco il trailer della nuova serie TV prodotta da Sky e Amazon

Le serie TV a fondo storico sembrerebbero avere un gran successo tra il pubblico ed ecco arrivare, la prima co-produzione tra

Per gli spettatori che non sono molto familiari con la storia della Gran Bretagna, “Britannia” è il nome che solitamente indica l’antica Gran Bretagna. Duemila anni fa, il maestoso Impero Romano giunse nella Gran Bretagna del Sud con piani di conquista.



Le tribù celtiche della Gran Bretagna, caratterizzate da druidi pagani e guerrieri, lottarono a lungo contro l’invasione dei Romani, ma alla fine furono sconfitti. Di conseguenza, i Romani cristianizzarono la maggior parte del territorio e si organizzarono per mantenere il loro controllo sulla regione, fino a quando non vennero cacciati dai barbari.



Il nuovo trailer offre agli spettatori la possibilità di osservare più da vicino il popolo dei Celtici. Il personaggio interpretato da David Morrissey riassume l’invasione romana in una sola battuta: “Abbiamo invaso l’Inferno“. Il video ufficiale mostra anche degli elementi della mitologia celtica, con alcuni riferimenti a Dei e Demoni. Nel cielo si intravede un anello formato da pietre che stanno in piedi da sole, un tipo di struttura che ha un particolare significato culturale per i Celti. Il più famoso tra di essi è proprio Stonehenge.



Il protagonista di questa serie sarà David Morrisey, meglio noto ai fan di The Walking Dead per il ruolo del Governatore nella terza e quarta stagione del popolare show. Nel cast troveremo Zoe Wannamaker, Kelly Reilly, Liana Cornell, Stanley Weber, Nikolaj Lie Kaas, e Mackenzie Crook. La serie è stata scritta da Jez Butterworth, il quale si è occupato dei copioni di Edge of Tomorrow, Spectre, e sarà impegnato in quello di Maleficent 2.



Britannia sarà composta da dieci episodi ed andrà in onda in Inghilterra su Sky Atlantic a partire dal 18 gennaio, mentre in Italia lunedi 22 alle ore 21:15. La serie sarà poi disponibile in streaming per gli americani grazie al servizio Amazon Prime a partire dal 26 gennaio.