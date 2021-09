Britannia, la serie torna su Sky Atlantic: svelata la data d'uscita della stagione 3!

Dal 17 settembre in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW, arriva la terza stagione di Britannia, la serie co-prodotta da Amazon e Sky ideata da Jez Butterworth, con un'importante new entry nel cast: Sophie Okonedo farà parte del terzo ciclo di episodi dello show che ha ottenuto ottimi riscontri da critica e pubblico.

Dopo il blocco della produzione di Britannia per Coronavirus nel 2020, l'historical drama targato Sky Original torna finalmente con la terza stagione, che andrà in onda in prima visione alle 21.15 di venerdì 17 settembre. In seguito alle vicende della seconda stagione, proseguono le avventure mistiche a cavallo tra storia e fantasy che hanno seguito il popolo romano durante le invasioni della Britannia, terra celtica popolata da mistici e druidi e governata da magiche profezie.



Sophie Okonedo (Hotel Rwanda, Ratched) farà parte del cast insieme a Nikolaj Lie Kaas nel ruolo di Divis il druido, Eleanor Worthington Cox nei panni di Cait, David Morrissey nei panni di Aulo Plauzio e Mackenzie Crook nei panni di Veran.

Aulo è riuscito a dividere i druidi e a prendere possesso di Isca, dove si trova il Lago delle Lacrime, il posto dove dovrebbe essere diretta la Prescelta, colei che secondo la profezia lo sconfiggerà. Ma per ora della Prescelta non c'è traccia e la cosa irrita Lokka. In Britannia arriva una nuova e misteriosa forza oscura, Hemple, che è nientemeno che la moglie del Generale, giunta fin lì proprio per verificare di persona a che punto è la missione del marito. La regina dei Cantiaci, Amena, si ritrova nel bel mezzo di un ménage à trois potenzialmente letale mentre Phelan è intenzionato a portare avanti la lotta iniziata da sua sorella Kerra. Divis riceve un nuovo e odiato compito mentre Veran viaggia nell'oltretomba alla ricerca di risposte. Cait è cambiata per sempre dopo quanto successo nella scorsa stagione, la Prescelta è pronta a cambiare il suo destino e mettersi in gioco per il suo popolo.



Dopo l'ottimo riscontro dei primi due cicli di episodi, Sky ha rinnovato Britannia per una terza stagione, ora in procinto di debuttare sul piccolo schermo.