Briteney Spears preoccupa i fan: 'Per sempre traumatizzata dal mio passato'

Questo non sembra essere un periodo per niente facile per Britney Spears che dopo l'annuncio dell'aborto si è trovata anche al centro di uno spinoso caso di diffusione illecita sui social del suo ultimo brano realizzato con Elton John, pochi giorni prima dell'uscita ufficiale. La cantante si è così sfogata su Instagram, facendo preoccupare i fan.

Postando la foto di una rosa la cantante ha scritto: "Pazzesco come sui social media la vita di tutti appaia così perfetta. Ma quando pubblico materiale, il più delle volte mi sento tremendamente a disagio ripensando al mio passato. Chi può dimenticare quei documentari? Quindi sì, io provo a pubblicare me stessa nel mio aspetto migliore o in quella che sembra la bella vita. Ma la verità è che il mio umore è migliorato, ma sarò per sempre traumatizzata dal mio passato".

La Spears ha poi aggiunto: "Non c'è modo per sistemare me, le mie emozioni e la mia sensibilità, la terapia, tutto questo!!! Penso che avrò bisogno di una sorta di miracolo per le mie emozioni. La mia vita non è affatto perfetta, piango fino ad addormentarmi quasi tutte le notti, sono insicura da morire. Non so come avere una buona postura a meno che non sia davanti alla telecamera e ho bisogno di andare a scuola solo per imparare a camminare. Si tratta di finzione, nella vita reale non ne ho idea di come comportarmi ma ci sto lavorando".

Già in precedenza Britney Spears si era detta disgustata dal documentario a lei dedicato e anche in questo post è tornata a riflettere su come i media abbiano poco rispetto per la sensibilità altrui. Speriamo che presto per lei le cose possano migliorare.