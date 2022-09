Britney Spears contro il figlio 15enne: 'Sei proprio come tutti gli altri'

Dopo le dichiarazioni di Jayden James, suo figlio 15enne, concesse a Vanity Fair, Britney Spears è tornata a pubblicare un nuovo messaggio audio dopo quello in cui si scagliava contro la famiglia Spears. La popstar sostiene che il figlio sia plagiato dai famigliari per avere atteggiamenti contro la propria madre. Ecco le parole della cantante.

Britney Spears continua a dire la sua tramite memo vocali. Appena una settimana dopo aver pubblicato (e poi rimosso) un messaggio audio di 20 minuti sulla tutela legale da parte del padre, è tornata con un'altra registrazione.

Questa volta la Spears ha un messaggio per il figlio quindicenne Jayden Federline. "Eri proprio come l'altra mia famiglia", ha detto in un audio di 3 minuti postato su Instagram ieri. "Amavi segretamente guardarmi come se avessi qualcosa di sbagliato. Non avevo bisogno di una famiglia che nascondesse merda nelle case e sussurrasse merda alle mie spalle sentendosi inconsciamente in colpa perché pagavo ogni cazzo di cosa in entrambe le case - avevo bisogno di amore e sostegno incondizionato".

L'attacco arriva dopo che Federline, in un'intervista per un documentario di prossima uscita, avrebbe detto di volere che sua madre "guarisca mentalmente" per poterla rivedere, aggiungendo che lui e suo fratello Sean Preston hanno subito un "trauma emotivo" a causa sua. L'adolescente ha anche difeso i suoi nonni, Jamie e Lynn Spears, che sono finiti sotto tiro per il loro presunto ruolo nel mantenere la Spears sotto la loro tutela legale. La Spears ha risposto scrivendo un post su Instagram in cui ha affermato che il suo amore per i figli "non ha confini", ma ha espresso disappunto per alcuni commenti del figlio minore.

Pochi giorni fa, Spears aveva ammesso di essere traumatizzata dal suo passato. I figli, Jayden compreso, non hanno partecipato alle nozze di Britney Spears.