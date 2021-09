Britney Spears, il padre non sarà più tutore legale della popstar

La lotte di Britney Spears contro la tutela del padre ha avuto un risvolto positivo perla popstar. Un tribunale di Los Angeles infatti ha stabilito che James Spears non dovrà più essere il tutore legale della figlia.

Sostanzialmente, quindi, James Spears non si dovrà più occupare delle finanze e di molti aspetti della vita di Britney. La vicenda era saltata agli onori della cronaca negli ultimi tempi, sebbene la cantante fosse sottoposta alla tutela legale dal 2008 a seguito di una grave crisi nervosa.

Durante questo lasso di tempo, il padre ha controllato il patrimonio e, di fatto, la vita personale di Britney, che in più circostanze aveva chiesto l'eliminazione della condizione di conservatoriship, come viene soprannominata in inglese la tutela legale.

Il Giudice di Los Angeles ha accolto la richiesta arrivata ad inizio settembre dal padre, che si era fatto avanti per terminare la tutela legale nei confronti della figlia. Non si tratta però dell'eliminazione completa dello status di conservatorship, in quanto al posto del padre è stato temporaneamente nominato John Zabel, un commercialista.

L'hashtag #FreeBritney negli ultimi tempi è stato al centro di una vera e propria protesta di massa e molte star si sono ribellate alla tutela di Britney Spears, tra cui Shae Coulee e Sarah Jessica Parker.