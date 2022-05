Britney Spears, triste annuncio sui social: 'Abbiamo perso il nostro bambino'

Dopo anni difficili, Britney Spears si è liberata delle tutela legale di suo padre e nuovamente padrona della sua vita, la pop star ha deciso di mettere su famiglia con l'attore iraniano Sam Asghari. Purtroppo però, le cose per lei non sono andate nel migliori dei modi e sui social è giunta la notizia del suo aborto spontaneo.

"È con la tristezza più profonda che dobbiamo annunciare la prematura perdita del nostro bambino miracoloso all'inizio della gravidanza", hanno detto Spears e Asghari in una dichiarazione congiunta pubblicata sui social media. "Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare prima di fare questo annuncio, tuttavia eravamo oltremodo entusiasti di condividere con tutti voi questa buona notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo a cercare di espandere la nostra bella famiglia. Siamo grati per tutto il vostro supporto. Chiediamo gentilmente privacy in questo momento difficile".

Solo qualche giorno fa, Britney Spears ha annunciato il matrimonio, proprio con il suo fidanzato. Evento che si sarebbe svolto nel più totale riserbo possibile ma forse, questo triste annuncio cambierà i piani della cantante che dopo anni passati sotto la tutela legale di suo padre e del suo team, aveva finalmente ritrovato la sua libertà.

Durante la battaglia legale che le ha permesso di riacquisire la sua libertà, la Spears aveva altresì rivelato di non poter avere figli per via di una spirale intrauterina impostale proprio da suo padre: "Ho uno IUD dentro di me in questo momento, quindi non rimango incinta. Volevo togliere lo IUD in modo da poter iniziare a provare ad avere un altro bambino. Ma questa cosiddetta squadra non mi permette di andare dal dottore a tirarlo fuori perché non vogliono che io abbia figli, più figli. Quindi, in pratica, questa tutela mi sta facendo molto più male che bene".