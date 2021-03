Brittany Murphy, in arrivo una docuserie sulla star scomparsa nel 2009

HBO Max ha ordinato una docuserie in due parti sull'attrice Brittany Murphy, prodotta da Blumhouse Television e Pyramid Productions. Al timone dello show ci sarà la candidata agli Emmy Cynthia Hill. Si tratta del primo progetto condiviso da Blumhouse Television e HBO Max, che in futuro lavoreranno ad altre co-produzioni.

La docuserie ancora senza titolo presenterà un ritratto profondo e intimo di Brittany Murphy, esplorandone la vita, la carriera e le circostanze misteriose che circondano la tragica morte dell'attrice, star degli anni '90.

La serie si addentrerà ben oltre le teorie e i presunti complotti, con interviste inedite a persone vicine a Brittany Murphy e inediti filmati d'archivio.



"Il nostro documentario su Brittany Murphy rimuove il chiacchiericcio dei tabloid facendo una rappresentazione approfondita e ricca di sfumature di una storia sensazionale. Creare un resoconto fondato sulle lotte nella vita e sulla morte improvvisa di Brittany Murphy comporta una grande responsabilità e abbiamo collaborato con un team creativo magistrale per produrre l'esame ragionato di una tragedia che è stata a lungo motivo di speculazione" ha dichiarato Jennifer O'Connell, responsabile della programmazione di HBO Max.

Hollywood rimase scioccata dalla prematura scomparsa di Brittany Murphy, che in quegli anni era distinta come una delle più interessanti interpreti del cinema americano. Cynthia Hill, regista del progetto, ha spiegato:"Ho accettato perché penso che sia un peccato che la vita e la carriera promettenti di Brittany Murphy siano state eclissate dalle circostanze della sua morte. Penso che sia importante celebrare il talento di Brittany mentre lottiamo per spiegare le tragiche circostanze della morte di lei e di Simon".



Brittany Murphy morì all'età di 32 anni a West Hollywood, il 20 dicembre 2009, a causa di un arresto cardiaco che l'autopsia attribuì ad una polmonite aggravata da un'anemia e da un'intossicazione da farmaci. Sulla morte dell'attrice circolarono le teorie e le speculazioni più disparate, intensificatesi dopo la successiva morte, qualche mese dopo, del marito Simon Monjack. Sulla vicenda aleggia da sempre un alone di mistero.