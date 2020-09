Brock Lesnar fuori dalla WWE: il suo contratto con la federazione è scaduto

Una delle star più pagate ed amate della WWE Brock Lesnar, avrebbe detto addio per il momento alla federazione guidata da Vince McMahon. Il contratto del noto wrestler sarebbe scaduto e nessuna delle due parti si sarebbe ancora accordata per un rinnovo.

Lesnar era completamente sparito dai ring dopo la sconfitta riportata contro Drew McIntyre a Wrestlemania 36 e sembra che abbia perso anche il suo storico manager Paul Heyman che ha nel frattempo assoldato Roman Reigns divenuto nuovo Universal Champion al Payback dei giorni scorsi.

Secondo quanto riportato dai ben informati sui fatti, il contratto che legava Brock Lesnar alla WWE sarebbe scaduto ormai da diversi giorni e, le due parti che non avrebbero ancora trovato un accordo per prolungare tale intesa. Nel frattempo The Beast sarebbe diventato un free agent a tutti gli effetti.

PWInsider ha infatti rivelato: "Mentre le due parti lavoravano per un nuovo accordo, sono incappati in un piccolo blocco che li ha costretti a prendersi una piccola pausa nelle contrattazioni. Questa cosa lascia quindi Lesnar libero nel mercato di poter andare dove vuole, se lui desidera, andando ad accettare persino delle offerte al di fuori della WWE, che possano essere queste con la AEW o in altre promotion di wrestling, la UFC, o qualsiasi altro sport da combattimento".

In attesa di scoprire il destino di Lesnear, vi ricordiamo che per alcune star della WWE ci sono dei piani assai particolari. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.