In Broken Pieces di Star Trek: Picard, ci si prepara alla battaglia finale

La serie che segna il ritorno di Patrick Stewart nel ruolo di Jean-Luc Picard è giunta al suo ottavo capitolo, appena trasmesso oltreoceano, che dà il via agli eventi che culmineranno nel finale di stagione... Siete curiosi di sapere cos'è successo? Scopritelo con alcune immagini dell'episodio, ma occhio agli spoiler!

Nell'episodio dell scorsa settimana avevamo visto Picard e Soji (Isa Briones), in cerca di un riparo sul pianeta Nepenthe, sul quale ritrovano William Riker e Deanna Troi, rispettivamente interpretati da Jonathan Frakes e Marina Sirtis.

Adesso, in Brokes Pieces, i due sono tornati a bordo della nave La Sirena e qui gli scoprono la verità dietro il violento attacco del pianeta Marte e, forse per la prima volta, Picard si rende conto di quanto la situazione in cui si è invischiato sia pericolosa: i segreti e la storia di antichi popoli, gelosamente custoditi da generazioni, dovranno venire alla luce.

Intanto, l'equipaggi della Sirena è alle prese con importanti rivelazioni sui membri del suo equipaggio, mentre il luogotenente romulano Narissa (Peyton List) ordina che Elnor (Evan Evagora) venga arrestato, dando il via ad una serie di eventi che sconvolgerà l'equilibrio del Cubo Borg.

In calce troverete alcune immagini di Broken Pieces, nelle quali assistiamo anche al ritorno sul set di Seven of Nine (Jery Rian), uscita di scena nel sesto episodio, salvo un piccolo riferimento nel settimo.

Se state seguendo episodio per episodio la stagione sarete sicuramente rimasti sorpresi dell'uscita di scena di Hugh, recentemente spiegata dallo showrunner Michael Chabon, mentre il titolo del decimo episodio, nonché finale di stagione, sembra anticipare un tragico evento che si abbatterà sui protagonisti.

Broken Pieces sarà disponibile venerdì 13 marzo su Amazon Prime Video.