Brooklyn Nine Nine 7 e il meraviglioso furto a tema Marvel del 11° episodio

Se siete fan di lunga data dell'irriverente e dissacrante Brooklyn Nine Nine, saprete benissimo che uno degli appuntamenti annuali più attesi della serie è l'episodio di Halloween, quello in cui i protagonisti del distretto di polizia mettono in scena un furto, rubando un oggetto sempre differente e spesso particolare.

Ebbene, in quello della settima stagione di Brooklyn Nine Nine, intitolato "Valloweaster", Peralta e gli altri si sono esibiti nel piano per rubare nientemeno che il Guanto dell'Infinito di Thanos. Volevano rendere il vero Guanto il trofeo annuale ma non avevano i soldi necessari per comprarlo, così nell'episodio Jake cerca su ebay un sostituto fasullo e finisce per ricevere un Guanto dell'Infinito in realtà meno impressionante, noto come The Infinity Gobbler e potenziato dalle Infinitude Stones.



Il momento più grande del Guanto è stato quando Thabu lo ha utilizzato per sconfiggere gli Avenga Boys. E alla fine dell'episodio, le Gemme dell'Infinitudine ricevono una nuova rappresentazione, dato che vanno a rappresentare gli aspetti migliori della rapina: quello Incredibile, quello Umano e quello Geniale.



Brooklyn Nine Nine 7 tornerà il prossimo 16 aprile 2020 con il dodicesimo episodio, intitolato "Ransom". E i fan non vedono già l'ora di tornare a divertirsi insieme ai folli protagonisti della serie.