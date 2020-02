Brooklyn Nine-Nine 7: le novità su Jake e Amy nella première della stagione

Nella première della settima stagione di Brooklyn Nine-Nine, Jake e Amy hanno avuto un'importante discussione. La settima stagione di Brooklyn Nine-Nine sta per debuttare negli Stati Uniti, dopo che la serie è stata ufficialmente rinnovata per un'ottava stagione. In Italia lo show vedrà la sesta stagione debuttare nel 2020.

La discussione tra Jake e Amy ha visto il sergente rivelare al marito che pensava di essere incinta ma si è trattato solo di un falso allarme. A quel punto la coppia decide di provare ad avere un bambino. Jake e Amy avevano discusso per la prima volta sull'argomento nella sesta stagione, nell'episodio 'Casecation', nonostante Jake fosse piuttosto titubante nell'avere figli.



Il co-creatore della serie, Dan Goor, ha spiegato:"Ci sono state diverse discussioni interne prima di creare questa trama. Non voglio che sembri che lo show imbocchi la strada della storia di una coppia che può essere felice solo con l'avvento dei figli. Quindi non volevo far sembrare che ci fosse questa inevitabilità per loro due. Sono anche consapevole che la maggior parte degli show inserisce questo tipo di dinamiche con i figli perché nascono poi più storie da raccontare. Ma non è stato così, in questo caso".

A fine gennaio è stato diffuso il first look della settima stagione in arrivo tra pochi giorni. In ogni caso è stato ufficializzato poco tempo fa il rinnovo di Brooklyn Nine-Nine per un'ottava stagione.