Brooklyn Nine-Nine 8, rivelato il titolo del doppio episodio finale!

L'ottava e ultima stagione di Brooklyn Nine-Nine ha debuttato su NBC lo scorso 12 agosto, e ora il network ha svelato il titolo del doppio episodio finale che andrà a concludere l'amatissima serie che segue le vicissitudini del 99° distretto di polizia di New York.

Come riportato da Digital Spy, le ultime due puntate della serie saranno intitolate semplicemente 'The Last Day' parte 1 e 2.

Elogiata per il modo in cui sta affrontando tematiche attuali come il movimento Black Lives Matter, la pandemia globale e i primi soccorritori a New York, la stagione finale di Brooklyn Nine-Nine ha debuttato su Rotten Tomatoes con un impressionante 100%, a testimonianza del fatto che la serie sta ancora raccogliendo un ottimo consenso nonostante la scelta di NBC di interromperla dopo l'ottava mandata di episodi.

"La sfida sarà essere onesti su ciò che sta accadendo nel mondo e non fuggire dal fatto che ci sono seri problemi da affrontare" ha detto la star Andy Samberg sulle tematiche affrontate dalla nuova stagione. "La sfida a essere onesti è non sfuggire da questi problemi, e non punire gli spettatori a cui piace il nostro show e si preoccupano dei nostri personaggi".

Nel frattempo, Brooklyn Nine-Nine 8 ha citato la Snyder Cut di Justice League.