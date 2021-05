Brooklyn Nine-Nine 8, svelata in un video la data della premiere dell'ultima stagione

L’ottava stagione di Brooklyn Nine-Nine sarà l’ultima dell’esilarante serie con protagonista Andy Samberg e finalmente grazie ad nuovo video è stata rivelata la data di uscita ufficiale della premiere su NBC.

Il primo episodio dell'ultima stagione di Brooklyn Nine-Nine debutterà il 12 agosto su NBC, solo qualche giorno fa infatti era stata diffusa la notizia che Brooklyn Nine-Nine sarebbe andato in onda su NBC dopo le olimpiadi di Tokyo e oggi ne abbiamo la certezza. La produzione della stagione finale, composta da 10 episodi, è ripresa all'inizio di aprile.



La sinossi recita: "Jake e la squadra devono cercare di bilanciare le loro vite personali e le loro vite professionali nel corso di un anno molto difficile".



Il video, che potete vedere qui sopra, ci fornisce una bella retrospettiva su tutto ciò che la serie ci ha donato negli anni con tutte le gag ricorrenti.

Brooklyn Nine-Nine non è stata solo colpita dalla pandemia COVID-19, ma dall'omicidio di George Floyd. Come ha detto la star Andy Samberg a People, l'intera premessa dello spettacolo improvvisamente non sembrava più così spensierata e divertente:



"Gli sceneggiatori stanno tutti ripensando a come andremo avanti", ha detto Samberg. "Tutti stanno discutendo di come si fa uno spettacolo comico sulla polizia in questo momento, e riusciremo a trovare un modo per farlo in modo che ci sentiamo tutti moralmente a posto? So che lo scopriremo, ma è sicuramente una sfida."



Terry Crews ha aggiunto in un'altra intervista che lo show avrebbe comunque trovato un modo: "Abbiamo parlato molto e avuto conversazioni profonde, e speriamo che riusciremo a fare qualcosa che sarà davvero rivoluzionario quest'anno. Abbiamo un'opportunità e intendiamo usarla nel miglior modo possibile".



La co-protagonista di Samberg e Crews, Melissa Fumero ha promesso che l'ultima stagione di Brookly Nine-Nine soddisferà sicuramente i fan. Che cosa vi aspettate da questa stagione finale di Brooklyn Nine-Nine? Fatecelo sapere nei commenti!