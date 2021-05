Brooklyn Nine-Nine 8, l'ultima stagione andrà in onda dopo le Olimpiadi di Tokyo su NBC

L’ottava ed ultima stagione di Brooklyn Nine-Nine verrà trasmessa ad agosto su NBC dopo le olimpiadi di Tokyo in una fascia oraria di prim'ordine. I Giochi, rinviati di un anno a causa della pandemia di COVID-19, si dovrebbero tenere dal 23 luglio all’8 agosto.

Il Giappone attualmente è alle prese con una nuova ondata di COVID e sebbene i funzionari siano fiduciosi che i Giochi Olimpici possano svolgersi in sicurezza, ancora non ci sono certezze.



Quest’ultima stagione segnerà in un certo senso il secondo finale di Brooklyn Nine-Nine, o almeno quello definitivo, dopo la sua breve cancellazione da parte della Fox al termine della quinta stagione. La NBC ha poi ripreso lo spettacolo per la gioia di tutti i fan che avevano dato vita ad una campagna per salvare la serie.



Terry Crews, che interpreta Vincent Jeffords, ha detto che gli autori dello show hanno scelto di ricominciare da zero nella nuova stagione dopo le proteste che hanno scosso gli USA la scorsa estate per la morte di George Floyd per mano della polizia.

Fanno parte del cast anche Andy Samberg, Andre Braugher, Melissa Fumero, Stephanie Beatriz, Joe Lo Truglio, Dirk Blocker e Joel McKinnon Miller.



Le riprese di Brookly Nine-Nine sono iniziate il mese scorso, gli ultimi 10 episodi inizieranno ad andare in onda ad agosto subito dopo i Giochi Olimpici, ma se il Giappone annullerà l'evento a causa della pandemia, la NBC potrebbe dover rivedere i suoi piani.



Per chiudere in grande stile i fan di Brookly Nine-Nine vorrebbero vedere un cameo di Bruce Willis, non ci resta che attendere per scoprire se accadrà.