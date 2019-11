Brooklyn Nine-Nine: annunciata la data della première della settima stagione

La settima stagione di Brooklyn Nine-Nine vedrà il ritorno di molti personaggi amati dai fan e finalmente ha una data di uscita. La première sarà trasmessa sulla NBC il 6 febbraio e avrà la durata di un'ora, per poi passare a una programmazione regolare dal 13 febbraio in poi, con il consueto appuntamento settimanale.

Possiamo aspettarci una stagione ambiziosa e particolare nelle sue premesse, come anticipato da Terry Crews, l'interprete del tenente Terry Jeffords. Al momento, gli episodi ordinati dalla NBC sono tredici ma non è escluso che ne vengano aggiunti altri. Già in occasione della sesta stagione, infatti, si era deciso di arrivare a 18 episodi a fronte di un ordine iniziale di tredici.

Ricordiamo che le prime cinque stagioni sono disponibili su Netflix, mentre la sesta dovrebbe comparire nel catalogo nei prossimi mesi.



In queste ore non è stata annunciata solo la data del debutto della settima stagione di B99, ma anche quella di diversi programmi che debutteranno o ritorneranno in occasione del periodo di midseason della tv americana, che parte a ridosso dell'inizio del 2020.

Per quanto riguarda la NBC, The Wrap ricorda che nei prossimi mesi ci saranno i lanci del musical Zoey’s Extraordinary Playlist (7 gennaio) e del thriller Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector (10 gennaio). Tra i ritorni, invece, ci saranno il già citato B99, America’s Got Talent: The Champions e Manifest (queste due entrambe il 6 gennaio).