Brooklyn Nine-Nine, ecco l'anteprima che annuncia il trailer della stagione finale!

Da poche ore online è stato pubblicato un teaser trailer anteprima che preannuncia l'arrivo imminente del trailer dell'ultima stagione di Brooklyn Nine-Nine. Un video in stile Marvel Studios che segnala la data esatta del trailer finale. La stagione 8 dello show arriverà su NBC dal prossimo 12 agosto per concludere le vicende della serie.

Una lunga stagione d'addio per Jake Peralta (Andy Samberg), Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), Terry Jaffords (Terry Crews), Amy Santiago (Melissa Fumero), Charles Boyle (Joe Lo Truglio), Hitchcock (Dirk Blocker), Scully (Joel McKinnon Miller) e lo stoico Capitano Raymond Holt (Andre Braugher). A maggio in un video venne svelata la data della première di Brooklyn Nine-Nine 8.



L'ultima stagione, composta da 10 episodi, è realizzata dal co-creatore e showrunner Dan Goor, che chiuderà i battenti della serie dopo 153 episodi e un cambio di rete, da FOX a NBC.

Nella dichiarazione pubblica in cui annunciava l'ultima stagione, Goor racconta:"Sono così grato a NBC e Universal Television per averci permesso di dare a questi personaggi e ai nostri fan il finale che meritano. Quando il co-creatore Mike Schur ed io abbiamo proposto per la prima volta l'episodio pilota a Andy disse 'Ci sto, ma penso che l'unico modo per raccontare questa storia sia esattamente 153 episodi'. Il che è stato pazzesco perché era esattamente il numero che Mike e io immaginavamo" ha scritto Goor.



In attesa del trailer che arriverà giovedì, ecco il poster della stagione 8 di Brooklyn Nine-Nine.