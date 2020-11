Brooklyn Nine-Nine e la brutalità della polizia: 'Saremo onesti, ma è una serie comica'

Andy Samberg, interprete di Jake Peralta in Brooklyn Nine-Nine, ha parlato di come verranno trattati i problemi della polizia americana in seguito alle rivolte sociali avvenute nel 2020.

Gli autori si sono presi una pausa proprio per riflettere sui recenti sviluppi e alla fine hanno deciso di inserire delle novità nella stagione 8 di Brooklyn Nine Nine, in modo da rappresentare al meglio ciò che è successo pur restando fedeli alla natura comedy della serie. Un approccio ribadito anche dal protagonista, in un'intervista per Variety:

"La sfida è essere onesti su ciò che sta succedendo nel mondo, evitando di nascondere che si tratta di problemi seri, senza però punire gli spettatori che apprezzano la nostra serie e hanno a cuore i nostri personaggi".

Una vera impresa, considerando che sin da subito la serie si è contraddistinta per l'atteggiamento sbadato e non sempre corretto dei poliziotti protagonisti, ma forse proprio questa potrebbe essere la carta vincente per mantenere uno stile comico pur prendendo le distanze da certe ingiustizie.

"I nostri personaggi dovranno esaminare il loro ruolo nel mondo. Dovranno guardarsi allo specchio e vedere di cosa si sono resi complici. Credo che sia importante per noi e per chi guarda la nostra serie, capire che se pensiamo di risolvere il problema in una serie comica di mezz'ora, allora siamo nei guai. Il nostro lavoro è evidenziare che ci sono cose che non vanno bene e far capire che c'è speranza che tutto migliori".

Anche Andre Braugher era intervenuto sulla questione.