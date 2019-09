Brooklyn Nine-Nine: il cast parla del ritorno dei Jimmy Jab Games nella settima stagione

Quest'autunno negli States tornerà Brooklyn Nine-Nine con la settima stagione dello show trasmesso negli USA da NBC, mentre in Italia si attende ancora la sesta stagione nel 2020. Ad un party del network sono intervenuti alcuni membri del cast come Andre Braugher, Joe Lo Truglio e Terry Crews hanno parlato di cosa dovranno aspettarsi i fan.

Joe Lo Truglio ha svelato che i Jimmy Jab Games torneranno nello show dopo aver fatto la loro apparizione nella seconda stagione, quando il gruppo ha gareggiato in sfide sconsiderate come come mangiare cibo cinese scaduto; la vittoria fu di Amy Santiago (Melissa Fumero) quindi i fan saranno curiosi di sapere chi vincerà questa volta la competizione.



I tre hanno parlato anche di animali ma Lo Truglio è stato molto vago:"Tutto ciò che posso rivelare è che avremo più animali in questa stagione".

Terry Crews è intervenuto, parlando di un completo capovolgimento di ruoli:"Andre Braugher è un ufficiale, non un capitano. Sono il tenente, sono nel suo ufficio; è così bizzarro, non mi sento ancora come se fosse mio" ha affermato Crews, che ha avuto parole d'elogio per il suo personaggio.

Tra le new entry della settima stagione di Brooklyn-Nine Nine ci sarà anche Vanessa Bayer come guest star mentre è confermato ormai che in questo nuovo ciclo di episodi torneranno alcuni dei personaggi amati dello show che la NBC ha fatto suo dalla sesta stagione.