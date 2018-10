Brooklyn Nine-Nine: Chelsea Peretti abbandonerà la serie della NBC

L'attrice Chelsea Peretti, interprete del personaggio di Gina Linetti nello show della NBC, Brooklyn Nine-Nine ha annunciato che lascerà la serie. Peretti ha reso nota la sua decisione, affermando che prenderà parte solo ad alcuni episodi della prossima stagione. L'attrice ha scelto i social per comunicare ai fan la sua scelta.

"Non farò un'intera stagione di Brooklyn Nine-Nine nella sesta serie di episodi. Ma questo non significa che non tornerò mai più. Voglio ringraziarvi per le ore che avete trascorso guardando Gina essere Gina" ha commentato l'attrice.

Chelsea Peretti ha descritto il suo personaggio come 'fiduciosa, idiota ma intelligente, concisa e connessa al ritmo e alle radiazioni dei cellulari; è difficile per me sapere esattamente cosa dire. Forse Emmy Rossum con Shameless l'ha spiegato meglio'.

Dan Goor, showrunner di Brooklyn Nine-Nine, ha spiegato:"Dal momento in cui io e Mike Schur decidemmo di creare lo show volevamo che Chelsea Peretti facesse parte dello show. Abbiamo cercato di creare una trama per la sua uscita di scena che sia all'altezza del personaggio, che può essere descritto come l'incarnazione umana delle emoji! So per certo che non sarà l'ultima volta che vedremo Gina Linetti".