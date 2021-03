Brooklyn Nine-Nine chiude i battenti: arriva però la stagione 2 della versione canadese

Poche ore fa è stato annunciato che la versione canadese di Brooklyn Nine-Nine, intitolata Escouade 99, è stata rinnovata per una seconda stagione. Questo testimonia il grande successo che il format ideato da Dan Goor e Michael Schur sta riscuotendo in giro per il mondo.

Le riprese della seconda stagione di Escouade 99 sono iniziate a Quebec City, con il cast che include Mickaël Gouin, Mylène Mackay, Guy Jodoin, Bianca Gervais, Léane Labrèche-Dor, Fayolle Jean Jr., Widemir Normil, Louis Champagne e Jean-Marc Dalphond.

Intanto i fan dello show Fox sono ancora disperati per la notizia della definitiva conclusione di Brooklyn Nine-Nine. La serie infatti giungerà al termine con la sua ottava stagione, ed è stato già anticipato che questa sarà composta da 10 episodi. Dovremo dunque definitivamente dire addio allo scalmanato distretto di polizia di New York. La prima puntata della serie Fox è andata in onda nel 2013 e sembra probabile che lo show andrà in onda con l'ultimo episodio nei mesi finali del 2021.

Molto spesso Brooklyn Nine-Nine è stata criticata per il trattamento riservato alla polizia, a tal riguardo Andy Samberg ha chiarito che lo show è fedele nonostante tutto alla sua natura di commedia, ma non può far a meno di raccontare quello che sono le storture delle forze dell'ordine americane e che hanno provocato le violente proteste dei mesi scorsi.