Brooklyn Nine-Nine e la citazione a Justice League di Zack Snyder nel nuovo episodio!

Brooklyn Nine-Nine è una sitcom che negli anni ci ha abituati a continui riferimenti pop nei suoi dialoghi. La show, che negli USA ha esordito con la sua stagione finale il 12 Agosto sulla rete americana NBC, non ci delude neanche nell'ottava season, dove inserisce un riferimento al Justice League di Zack Snyder.

La scena incriminata si trova nel secondo episodio, e vede come protagonisti dello scambio Jake Peralta e Holt. I personaggi si trovano nella conference room, dove il capitano Capitano Raymond Holt sta illustrando il suo piano, composto da tre parti. "Tre come le punte di un tridente," aggiunge Holt nel suo discorso. Ma ecco che alle sue parole, Peralta interviene subito, dicendo che il tridente di Aquaman ha ben 5 punte. Il capitano, però, lo corregge, facendogli notare che il prefisso tri- davanti alla parola Tridente, indica proprio il numero 3. Ma Jake non molla, e ripete che sia il cut di Snyder, sia la versione di Justice League che è finita al cinema, mostravano un tridente a cinque punte.

In effetti Peralta ha ragione, perché in Justice League Aquaman ha ancora un tridente a cinque punte, e solo nel film a lui dedicato nel 2018 l'eroe riesce ad ottenere il Tridente di Atlan, che presenta le tradizionali tre punte. Si tratta di un momento, nella serie, che fa sorridere i fan della DC, e che potete recuperare nel video pubblicato al termine dell'articolo.

Intanto, i fan di Brooklyn Nine-Nine possono godersi il trailer della stagione 8, che in Italia non è purtroppo ancora disponibile. Si tratta della season finale, che secondo Melissa Fumero soddisferà i fan. Americani, perlomeno, perché quelli italiani dovranno ancora aspettare un po'.