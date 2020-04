Brooklyn Nine-Nine 7, parla Dan Goor: 'Vi svelo il mio unico rimpianto'

Negli Stati Uniti è andato in onda il finale di stagione di Brooklyn Nine-Nine 7, l'irriverente e dissacrante serie NBC già rinnovata per un'ottava stagione. Parlando con TV Line degli ultimi episodi andati in onda, il co-creatore Dan Goor ha svelato il suo unico rimpianto riguardo alla stagione 7.

"L'unico rimpianto di questi 13 episodi è non aver trovato spazio per una puntata dedicata a Gina, e voglio essere sicuro che apparirà nella stagione 8" ha spiegato Goor. "Adoro Chelsea Peretti. Penso che sia una delle persone più divertenti del mondo, e amo il personaggio di Gina Linetti."

L'autore in ogni caso è rimasto soddisfatto dei risultati raggiunti dalla nuova stagione, soprattuto per quanto riguarda gli archi di altri personaggi: "Guardando indietro, abbiamo potuto realizzare un episodio sul bandito delle Pontiac, una rapina di Halloween con Pimento, Marc Evan Jackson e molti dei nostri protagonisti preferiti. Siamo riusciti anche a fare un arco di tre episodi con Vanessa Bayer, perciò non siamo stati troppo limitati."

Voi cosa ne pensate? Avreste voluto vedere un episodio dedicato interamente a Gina Linetti? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti. Per altre notizie sulla serie, vi lasciamo al furto a tema Marvel di Brooklyn Nine-Nine 7 e alla clip che mette a confronto tre generazioni di Brooklyn Nine-Nine.