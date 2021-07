Brooklyn Nine-Nine diventa un epico blockbuster nel trailer della stagione finale!

Come promesso nei giorni scorsi, NBC diffuso in rete il trailer ufficiale dell'ottava e ultima stagione di Brooklyn Nine-Nine, che presenta le ultime vicissitudini del 99° distretto di polizia di New York con un filmato in stile blockbuster di Hollywood.

Il filmato, che potete visionare all'interno della pagina, offre un primo sguardo ad alcuni scenari dei nuovi episodi, come il capitano Raymond Holt (Andre Braugher) che rimane coinvolto in uno scandalo piuttosto piccante. Per quanto riguarda l'arco narrativo più ampio, invece, Jake Peralta (Andy Samberg) e Amy Santiago (Melissa Fumero) sembrano alla ricerca di un equilibrio tra lavoro e vita privata come nuovi genitori.

"Preparatevi alla stagione più ambiziosa della storia di Nine-Nine" si legge nella descrizione del filmato, dove viene ricordato che il primo dei nuovi episodi farà il suo debutto su NBC il prossimo 12 agosto.

"È una notizia dolceamara, ma sono davvero orgogliosa della serie" aveva commentato la Fumero riguardo all'annuncio della chiusura di Brooklyn Nine-Nine. "Sono molto orgogliosa di questa stagione. Penso che sarà un finale davvero soddisfacente, e sto cercando di vederlo come il giro della vittoria celebrando con le persone con cui lavoro. Senza dare nulla per scontato e vivendo il presente."

Qui potete trovare il poster ufficiale di Brooklyn Nine-Nine 8.